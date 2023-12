Veillée de Noël Salle des fêtes Saint-Gence Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Gence Veillée de Noël Salle des fêtes Saint-Gence, 15 décembre 2023, Saint-Gence. Veillée de Noël Vendredi 15 décembre, 19h30 Salle des fêtes Veillée de Noël organisée et animée par le département de musique traditionnel en partenariat avec l’association des parents d’élèves de l’école de Saint-Gence.

Vendredi 15 décembre

19h30

Salle des Fêtes de Saint-Gence

Repas partagé tiré du sac Entrée libre dans la limite des places disponibles.

RENSEIGNEMENTS : conservatoire.limoges.fr

RENSEIGNEMENTS : conservatoire.limoges.fr
crr.animation@limoges.fr
#musiquetraditionnelle #danse #veillée #noël
Salle des fêtes
place de l'église 87510 Saint-Gence
Saint-Gence 87510
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Saint-Gence
Code postal 87510
Lieu Salle des fêtes
Adresse place de l'église 87510 Saint-Gence
Ville Saint-Gence
Departement Haute-Vienne

