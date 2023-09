Concours de pétanque et marché artisanal Salle des fêtes Saint-Front-sur-Nizonne, 8 octobre 2023, Saint-Front-sur-Nizonne.

Saint-Front-sur-Nizonne,Dordogne

Marché artisanal à partir de 12h, restauration sur place. Début du concours à 14h30, nombreux lots à gagner. Ouvert à tous en doublette F3. (10€ par équipe)..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Salle des fêtes

Saint-Front-sur-Nizonne 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Craft market from 12pm, on-site catering. Competition starts at 2:30pm, with lots of prizes to be won. Open to all in F3 doubles (10? per team).

Mercado de artesanía a partir de las 12.00 horas, servicio de restauración in situ. Competición a partir de las 14.30 h, con numerosos premios. Abierto a todos en dobles F3 (10? por equipo).

Kunsthandwerkermarkt ab 12 Uhr, Verpflegung vor Ort. Beginn des Wettbewerbs um 14:30 Uhr, zahlreiche Preise zu gewinnen. Offen für alle in der Kategorie Doublette F3 (10? pro Team).

Mise à jour le 2023-09-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin