Saint-Front en fête : jour 2 Salle des fêtes Saint-Front-sur-Lémance, 18 juin 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Organisée par l’association Vallée Lémance Football Club, avec au programme :

Vide-greniers toute la journée.

De 10h à 14h : rassemblement de vieilles voitures.

12h : grillades. Pensez à vos couverts !

14h : concours de pétanque.

Manèges et animation par Crystal Disco..

Salle des fêtes

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage sales all day. Coffee stand, pastries and catering at lunchtime.

Old games on site.

Organizado por el Club de Fútbol Vallée Lémance, con el siguiente programa:

Venta de garaje durante todo el día.

De 10.00 a 14.00 horas: recogida de coches viejos.

a las 12h: barbacoas. No olvides los cubiertos

a las 14.00 h: competición de petanca.

Tiovivos y animación a cargo de Crystal Disco.

Organisiert von der Vereinigung Vallée Lémance Football Club, mit dem Programm :

Flohmarkt den ganzen Tag über.

Von 10 bis 14 Uhr: Treffen alter Autos.

12 Uhr: Grillen. Denken Sie an Ihr Besteck!

14 Uhr: Wettbewerb im Boulespiel.

Karussells und Unterhaltung durch Crystal Disco.

