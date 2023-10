Journée et soirée jeux de société Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix, 9 décembre 2023, Saint-Félix-de-Villadeix.

Saint-Félix-de-Villadeix,Dordogne

Retrouvons nous pour jouer ensemble à de nouveaux jeux ou à vos jeux préférés…. Jeux fournis mais vous pouvez apporter les vôtres.

Buvette – planches apéro…desserts.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Let’s get together to play new games or your favorite ones…. Games provided, but you’re welcome to bring your own.

Refreshments ? appetizers…desserts

Juntémonos para jugar a juegos nuevos o a tus favoritos…. Juegos proporcionados pero puedes traer los tuyos.

Bar de refrescos… bandejas de aperitivos… postres..

Wir treffen uns, um gemeinsam neue Spiele zu spielen oder Ihre Lieblingsspiele zu spielen? Spiele werden gestellt, aber Sie können Ihre eigenen mitbringen.

Getränkestand ? Aperitif- und Dessertplatten

Mise à jour le 2023-10-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides