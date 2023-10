Marché de Noël des potiers Salle des Fêtes Saint-Félix-de-Villadeix, 3 décembre 2023, Saint-Félix-de-Villadeix.

Saint-Félix-de-Villadeix,Dordogne

Huit potiers viendront exposer et vendre leurs créations lors du marché de Noël organisé !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle des Fêtes

Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Eight potters will be exhibiting and selling their creations at the Christmas market!

Ocho alfareros expondrán y venderán sus creaciones en el mercado navideño

Acht Töpfer werden ihre Kreationen auf dem organisierten Weihnachtsmarkt ausstellen und verkaufen!

Mise à jour le 2023-10-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides