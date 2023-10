Théâtre comédie « Hold Up ! » Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix, 18 novembre 2023, Saint-Félix-de-Villadeix.

Saint-Félix-de-Villadeix,Dordogne

Le théâtre de la Cendre vous présente la comédie « Hold Up ! », une comédie policière où rien n’est ce qui semble être.

Boissons après le spectacle..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Théâtre de la Cendre presents « Hold Up! », a police comedy where nothing is what it seems.

Drinks after the show.

El Théâtre de la Cendre presenta « Hold Up! », una comedia policial en la que nada es lo que parece.

Copas después del espectáculo.

Das Théâtre de la Cendre präsentiert Ihnen die Komödie « Hold Up! », eine Kriminalkomödie, in der nichts ist, was es zu sein scheint.

Getränke nach der Vorstellung.

Mise à jour le 2023-10-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides