Randonnée du printemps Salle des Fêtes Saint-Eusèbe, dimanche 26 mai 2024.

Saint-Eusèbe Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 07:30:00

fin : 2024-05-26 17:00:00

8-14-21 km (pédestre). 18-28-45 km (VTT) et 53 km (gravel). Ravitaillements sur tous les parcours avec cuisine du monde.

Inscriptions sur les 21 km (pédestre), les 45 et 53 km (VTT) jusqu’à 11h30.

Bénéfices reversés à des associations humanitaires : Humanity et Shelterbox.

Possibilité de s’inscrire sur place ou à l’avance sur https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-montceau-les-mines/evenements/randonnee-du-printemps-saint-eusebe

EUR.

Salle des Fêtes

Saint-Eusèbe 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté BONNARD.YVES@NEUF.FR



Mise à jour le 2024-01-12 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)