MARCHÉ DE NOËL Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez, 9 décembre 2023, Saint-Étienne-du-Valdonnez.

Saint-Étienne-du-Valdonnez,Lozère

L’APE de l’école de St Étienne du Valdonnez organise son marché de Noël samedi 09 et dimanche 10 Décembre à la salle des fêtes de St Étienne du Valdonnez. Nombreux exposants sur place : artisans, producteurs, idées cadeaux, …

Buvette et petite re….

2023-12-09 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie



The APE of the St Étienne du Valdonnez school organizes its Christmas market on Saturday December 09 and Sunday December 10 at the St Étienne du Valdonnez village hall. Numerous exhibitors on site: craftsmen, producers, gift ideas, …

Refreshments and snacks.

La APE de la escuela de St Étienne du Valdonnez organiza su mercado de Navidad el sábado 09 y el domingo 10 de diciembre en el salón del pueblo de St Étienne du Valdonnez. Numerosos expositores in situ: artesanos, productores, ideas para regalos, etc.

Refrescos y tentempiés disponibles.

Die EV der Schule von St Étienne du Valdonnez organisiert ihren Weihnachtsmarkt am Samstag, den 09. und Sonntag, den 10. Dezember in der Festhalle von St Étienne du Valdonnez. Zahlreiche Aussteller vor Ort: Handwerker, Produzenten, Geschenkideen, …

Getränke und kleine Re…

Mise à jour le 2023-10-20 par 48 – OT Mont Lozère