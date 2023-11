CONCOURS DE BELOTE Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez, 24 novembre 2023, Saint-Étienne-du-Valdonnez.

Saint-Étienne-du-Valdonnez,Lozère

Vendredi 24 novembre à 20h30 concours de belote organisé par le foyer rural du Bramont. 15€ par équipe.

Nombreux bons d’achat. Toutes les équipes primées.

….

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie



Friday November 24 at 8:30 pm: belote competition organized by the Bramont Foyer Rural. 15? per team.

Numerous gift vouchers. All teams awarded prizes.

…

Viernes 24 de noviembre a las 20.30 h: concurso de belote organizado por el Foyer Rural du Bramont. 15? por equipo.

Numerosos cheques regalo. Todos los equipos premiados.

…

Freitag, den 24. November um 20:30 Uhr: Belote-Wettbewerb, organisiert vom Foyer rural du Bramont. 15? pro Team.

Zahlreiche Einkaufsgutscheine. Alle Teams werden ausgezeichnet.

…

Mise à jour le 2023-11-04 par 48 – OT Mont Lozère