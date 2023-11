Cinéma itinérant « 3 jours max » Salle des fêtes Saint-Étienne-de-Tinée, 21 novembre 2023, Saint-Étienne-de-Tinée.

Saint-Étienne-de-Tinée,Alpes-Maritimes

Séance de cinéma itinérant à St Etienne de Tinée. Un mardi sur toute l’année. Séance à 20h30 ( et aussi à 17h30 pendant les vacances scolaires).

Avec Département des Alpes-Maritimes.

2023-11-21 20:30:00 fin : 2023-11-21 22:30:00. EUR.

Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Travelling cinema in St Etienne de Tinée. One Tuesday throughout the year. Showing at 8:30pm (and also at 5:30pm during school vacations).

With Département des Alpes-Maritimes.

Cine itinerante en St Etienne de Tinée. Un martes al año. Proyección a las 20.30 h (y también a las 17.30 h durante las vacaciones escolares).

Con el Departamento de los Alpes Marítimos.

Wanderkinovorführung in St Etienne de Tinée. Ein Dienstag das ganze Jahr über. Vorstellung um 20:30 Uhr ( und während der Schulferien auch um 17:30 Uhr).

Mit Département des Alpes-Maritimes.

