Soirée Beaujolais Nouveau Salle des fêtes Saint-Étienne-de-Tinée, 18 novembre 2023, Saint-Étienne-de-Tinée.

Saint-Étienne-de-Tinée,Alpes-Maritimes

Soirée beaujolais nouveau dans la salle des fêtes dès 18h avec le Comité des Fêtes et « Le Rocher du Soleil »..

2023-11-18 18:00:00 fin : 2023-11-18 23:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Beaujolais Nouveau evening in the village hall from 6pm with the Comité des Fêtes and « Le Rocher du Soleil ».

Velada de Beaujolais Nouveau en la sala del pueblo a partir de las 18.00 h con el Comité des Fêtes y « Le Rocher du Soleil ».

Beaujolais Nouveau-Abend in der Festhalle ab 18 Uhr mit dem Festkomitee und « Le Rocher du Soleil ».

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur