Théâtre « Intra muros » Salle des fêtes Saint-Étienne-de-Tinée, 12 novembre 2023, Saint-Étienne-de-Tinée.

Saint-Étienne-de-Tinée,Alpes-Maritimes

Théâtre au village de Saint Etienne de Tinée : « Le prénom » la Comédie Culte avec la Cie Ségurane et le Théâtre des des Oiseaux..

2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Theater in the village of Saint Etienne de Tinée: « Le prénom » the cult comedy with Cie Ségurane and Théâtre des Oiseaux.

Teatro en el pueblo de Saint Etienne de Tinée: « Le prénom » la comedia de culto con Cie Ségurane y Théâtre des Oiseaux.

Theater im Dorf Saint Etienne de Tinée: « Le prénom » la Comédie Culte mit der Cie Ségurane und dem Théâtre des des Oiseaux.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur