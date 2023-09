Super Loto de Noël des Cabaniers du Médoc Salle des fêtes Saint-Estèphe, 2 décembre 2023, Saint-Estèphe.

Saint-Estèphe,Gironde

Les Cabaniers du Médoc organisent leur super loto de Noël.

Participez et tentez de gagner les nombreux lots mis en jeu.

Réservation possible par téléphone et/ou SMS..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Cabaniers du Médoc are organizing their super Christmas lottery.

Take part and try to win one of the many prizes on offer.

Reservations can be made by phone and/or SMS.

Los Cabaniers du Médoc organizan su gran lotería de Navidad.

Participe e intente ganar uno de los muchos premios que se ofrecen.

Las reservas pueden hacerse por teléfono y/o SMS.

Die Cabaniers du Médoc organisieren ihre Super-Weihnachtslotterie.

Nehmen Sie teil und versuchen Sie, die zahlreichen Preise zu gewinnen.

Reservierungen sind per Telefon und/oder SMS möglich.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Médoc-Vignoble