Salon de l’artisanat et des producteurs Salle des Fêtes Saint-Estèphe, 25 novembre 2023, Saint-Estèphe.

Saint-Estèphe,Gironde

La salle des Fêtes de la commune accueille le Salon de l’artisanat et des producteurs.

Sur place vous trouverez de nombreux exposants.

De petits cadeaux seront offerts pour les plus jeunes visiteurs.

Food truck sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The village’s Salle des Fêtes hosts the Salon de l’Artisan et des Producteurs.

Numerous exhibitors will be on hand.

Small gifts for young visitors.

Food truck on site.

En la Salle des Fêtes del pueblo se celebra el Salon de l’artisanat et des producteurs.

Allí encontrará numerosos expositores.

Se ofrecerán pequeños regalos a los visitantes más jóvenes.

Food truck in situ.

Im Festsaal der Gemeinde findet die Handwerks- und Produzentenmesse statt.

Vor Ort finden Sie zahlreiche Aussteller.

Für die jüngsten Besucher werden kleine Geschenke angeboten.

Foodtruck vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT Médoc-Vignoble