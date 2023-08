1er rallye touristique « Là Permenada » Salle des fêtes Saint-Estèphe, 24 septembre 2023, Saint-Estèphe.

Saint-Estèphe,Dordogne

Rallye, balade, quiz, énigmes. Recherche des balises. P’tit dej et repas. Lots aux gagnants. Limité à 40 équipages. Réservation recommandée..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Rally, walk, quiz, riddles. Search for beacons. Breakfast and lunch. Prizes for winners. Limited to 40 teams. Reservations recommended.

Rally, paseo, concurso, adivinanzas. Búsqueda de marcadores. Desayuno y comida. Premios para los ganadores. Limitado a 40 equipos. Se recomienda reservar.

Rallye, Spaziergang, Quiz, Rätsel. Suche nach den Markierungen. Frühstück und Mittagessen. Preise für die Gewinner. Begrenzt auf 40 Mannschaften. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin