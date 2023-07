Shakespear-ise toi ! stage de théâtre Salle des fêtes Saint-Dyé-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Saint-Dyé-sur-Loire Shakespear-ise toi ! stage de théâtre Salle des fêtes Saint-Dyé-sur-Loire, 21 août 2023, Saint-Dyé-sur-Loire. Shakespear-ise toi ! stage de théâtre 21 – 26 août Salle des fêtes Tarif adhésion à l’association : 15 € Stage de théâtre pour 18 enfants du territoire de la communauté de communes du Grand Chambord, avec la compagnie L’Intruse.

Ce stage a pour but de participer à la création d'une oeuvre collective « Nos songes d'une nuit d'été » spectacle issue d'un travail entre 13 artistes professionnels autour de l'oeuvre de Shakespeare, « Le songe d'une nuiit d'été ». Salle des fêtes 75 rue nationale 41500 Saint-Dyé-sur-Loire

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T12:30:00+02:00

