Big Bal 31 Dimanche 31 décembre, 18h00 Salle des fêtes, Saint-Didier-en-Bresse (71)

Bonjour à tous et à toutes,

Nous avons la joie de vous annoncer que le Big Bal 31 est de retour ! La deuxième édition aura lieu le Dimanche 31 décembre 2023 dans la salle des fêtes de Saint Didier en Bresse (71 620).

Au menu cette année :

18h30 : Initiation de danse

La danse folk c’est pas sorcier ! Venez percer le secret de quelques danses en amont du bal : scottish, cercle circassien, bourrée, chapelloise…

Objectif : intégrer quelques pas et s’amuser !

20h00 : Duo Augendre Fradin

De mazurkas enivrantes à des bourrées frappées, en sillonnant un large répertoire français, le duo accordéon/vielle à roue nous assure un beau mélange pour un bal généreux !

https://youtu.be/griqeRygTgg?si=XbR2w4xDC7aRwGD

https://youtu.be/0SvQ6rq7Ywk?si=lHdkhmrrEIFTviZg

https://youtu.be/C5yAzq4z_uY?si=W4mZBANzKXVt94dN

21h45 : Matarello

Adrien Cougny accompagné de son accordéon diatonique et de sa guitare, vous a concocté ses meilleures gigues irlandaises entremêlées d’airs du Morvan, quelques compositions ainsi que des petites surprises pour enflammer le parquet !

https://www.youtube.com/watch?v=pvVlkwFd8Qk

https://www.youtube.com/channel/UCUSfxQoQD401oKpnC7pHCOA

00h01 : Les Ptits d’la chouette

Une énergie volcanique, des mélodies symphoniques, une bonne humeur communicative, et de la place pour tous danseurs, aguerris ou débutants, entrez dans la ronde des P’tits de la Chouette !

https://www.facebook.com/people/Les-ptits-dla-chouette/100082532030841/

https://www.youtube.com/watch?v=G6aZOTuhXUg

https://drive.google.com/drive/folders/1iXEYQnHZAjbtPJIWuiziTUVq9Gn6JWqT?usp=share_link

Alors vous serez de la fête ?

Quelques détails :

– un événement ouvert à tous et toutes, en famille ou entre ami.e.s. Pas question ici d’années d’expérience dans le folk ou de niveau mais bien d’état d’esprit : bonne humeur, respect, aide et partage.

– La participation à cette soirée conviviale se réalise exclusivement en ligne sur HelloAsso à prix fixe de 20 € : https://www.helloasso.com/associations/rock-paper-scissors-theatre/evenements/big-bal-31-2023 . L’événement est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans mais leur inscription est obligatoire (afin de respecter la jauge limitée).

– Une exigence collective notamment en terme de respect de notre engagement mutuel et respect de la jauge permettra d’assurer la sécurité de tous·tes. Nous ne pourrons accueillir aucune personne qui ne se serait pas inscrite.

– Chacun·e apporte son repas à partager qui sera à déposer sur un buffet commun. Pensez à prévoir un petit mot indiquant les allergènes, si présence de viande, poisson, produits laitiers, gluten, …

– Une buvette sera présente sur place. La liste des boissons disponibles vous sera communiquée dans un mail quelques semaines avant l’événement.

– L’alcool sera à consommer avec modération dans l’esprit du folk

– Ouverture des portes le Dimanche 31 décembre à 18h puis initiation à 18h30 et début du bal à 20h, fin indéterminée…

– Un framacalc est disponible pour organiser des covoiturages : vous pouvez le remplir si vous proposez ou si vous recherchez une place : https://lite.framacalc.org/za34qawlhh-a3tj

– Enfin nous vous espérons nombreux·euses à venir avec votre instrument pour boeuffer jusqu’à ce que danse s’en suive !

Dans l’impatience de vous retrouver sur le parquet,

La team « Big Bal 31 »

Avec le soutien des associations “Rock Paper Scissors Theatre“ et “Théâtre Mobile Populaire”

Pour tous renseignements : bigbal.contact@gmail.com ou plus de renseignements sur la page d’inscription Hello Asso

source : événement Big Bal 31 publié sur AgendaTrad

Salle des fêtes, Saint-Didier-en-Bresse (71) 4 route de Toutenant

Duo Augendre - Fradin / Festival Le Son Continu 2023 Ars (36)

Lire cette vidéo sur YouTube

Duo Augendre Fradin /Bal de la Grosse Veillée Anost 71

Lire cette vidéo sur YouTube

Duo Augendre Fradin à la fête de l'accordéon 2023 / Luzy 58

Lire cette vidéo sur YouTube

Matarello - Teaser

Lire cette vidéo sur YouTube

Skitoch, répétition à la campagne

Lire cette vidéo sur YouTube

2023-12-31T18:00:00+01:00 – 2024-01-01T05:00:00+01:00

baltrad balfolk