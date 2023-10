Tawaka 4eme Edition Salle des Fêtes, Saint-Cyr-sur-Loire (37) Tawaka 4eme Edition Salle des Fêtes, Saint-Cyr-sur-Loire (37), 25 novembre 2023, . Tawaka 4eme Edition Samedi 25 novembre, 20h00 Salle des Fêtes, Saint-Cyr-sur-Loire (37) 8€ L’Association Humanitaire Tawaka organise cette année la 4ème Edition au profit de son programme de lutte contre le VIH/SIDA au Togo. Au programme : Une démonstration de sabre japonais par « l’Académie de Touraine Iaïdo » Un duo de BlueGrass/Country avec Garden ‘s song (chant banjo guitare) Un Bal Trad’ avec Les Doigts Sauvages et Pont Volant. informations et billeterie en ligne : Association Humanitaire Tawaka source : événement Tawaka 4eme Edition publié sur AgendaTrad Salle des Fêtes, Saint-Cyr-sur-Loire (37) 26, Place de la Mairie

