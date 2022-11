3eme édition de Tawaka Salle des Fêtes, Saint-Cyr-sur-Loire (37)

8€

avec Asturial et Mozaïc Breizh Salle des Fêtes, Saint-Cyr-sur-Loire (37) 26, Place de la Mairie Salle des Fêtes, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39636 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 3eme édition, au profit de l’Association Humanitaire TAWAKA et son programme de lutte contre le SIDA au Togo. Cette année l’ensemble Mozaïc Breizh présentera en première partie de soirée, son dernier spectacle, un conte breton musical et dansé. Le Fest-noz de deuxième partie sera animé par le groupe Asturial. source : événement 3eme édition de Tawaka publié sur AgendaTrad

