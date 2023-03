Bal et passage à l’heure d’été salle des fetes, Saint-Cybranet (24)

Bal et passage à l'heure d'été Samedi 25 mars, 20h30 salle des fetes, Saint-Cybranet (24) 8 EVENEMENT INITIATION AUX DANSES DE 16H À 18H GRATUIT AVEC L'ASSOCIATION SARLADAISE DE CULTURE OCCITANE PUIS CONCERT ET BAL AVEC : Moizbat, musique « Groove Agricole Évolutive en Périgord » ou la tradition ré-inventée! C'est dans le champs des musiques traditionnelles du Périgord et d'Occitanie que Moizbat cultive et explore les sonorités puissantes, les alliances acoustiques et improvisations vocalo-instrumentales. En mêlant trad et contemporain, musique primitive et savante, chant et danse, l'expression musicale du groupe est a la fois enracinée , hypnotique et métissée. Forts de leur identités artistiques et musicales, batterie, sax , accordéon diatonique, contrebasse, donnent envie de « boleguer » et de se laisser pousser les oreilles ! Batterie: Alain JOSUE / contrebasse: Paul MOTTEAU / sax : Thomas FOSSAERT / diato, guitare, chant : Christophe CELERIER

