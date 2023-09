Escargolade Salle des Fêtes Saint-Cricq-Villeneuve, 30 septembre 2023, Saint-Cricq-Villeneuve.

Saint-Cricq-Villeneuve,Landes

Dans le cadre de leur RE-Fêtes, partager un moment convivial et gourmand avec l’escargolade !

Au menu : Tourin tomates / Escargots à la bordelaise ou Gribiche (à précisier lors de votre réservation) / Entrecôte-frites / Salade-fromage / Dessert / Café.

Pensez à vous inscrire avant le 25 Septembre..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Salle des Fêtes

Saint-Cricq-Villeneuve 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of their RE-Fêtes, share a convivial and gourmet moment with the escargolade!

Menu: Tomato tourin / Escargots à la bordelaise or Gribiche (please specify when booking) / Entrecôte-frites / Salad and cheese / Dessert / Coffee.

Please register before September 25.

En el marco de sus RE-Fêtes, ¡comparta un momento convivial y gastronómico con la escargolade!

En el menú: Tourin de tomate / Escargots à la bordelaise o Gribiche (especificar al hacer la reserva) / Entrecôte-frites / Ensalada y queso / Postre / Café.

Inscríbase antes del 25 de septiembre.

Im Rahmen ihrer RE-Feste können Sie einen geselligen und leckeren Moment mit der Escargolade teilen!

Menü: Tomatentourin / Schnecken nach Bordeaux-Art oder Gribiche (bitte bei der Reservierung angeben) / Entrecôte-Pommes frites / Käse-Salat / Dessert / Kaffee.

Denken Sie daran, sich vor dem 25. September anzumelden.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Landes d’Armagnac