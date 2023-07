Marché gourmand nocturne à Saint-Crépin-et-Carlucet salle des fetes Saint-Crépin-et-Carlucet, 17 juillet 2023, Saint-Crépin-et-Carlucet.

Saint-Crépin-et-Carlucet,Dordogne

Le premier MARCHÉ GOURMAND organisé par le Comité des fêtes de Saint Crepin et Carlucet & U.S.P.F

Le marché gourmand se déroulera le 17 juillet 2O23 à partir de 19h à la salle des fêtes de ST CREPIN ET CARLUCET , avec des producteurs locaux et sera animé par BAÏLANGO.

BUVETTE ET RESTAURATION sur place!

Moment festif et gourmand à ne pas louper..

salle des fetes

Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The first MARCHÉ GOURMAND organized by the Comité des fêtes de Saint Crepin et Carlucet & U.S.P.F

The gourmet market will take place on July 17, 2O23 from 7pm at the ST CREPIN ET CARLUCET village hall, with local producers and entertainment by BAÏLANGO.

BUVETTE AND RESTAURATION on site!

A festive, gourmet event not to be missed.

El primer MARCHÉ GOURMAND organizado por el Comité des fêtes de Saint Crepin et Carlucet & U.S.P.F

El mercado gourmet tendrá lugar el 17 de julio de 2O23 a partir de las 19.00 horas en el salón del pueblo de ST CREPIN ET CARLUCET, con productores locales y será organizado por BAÏLANGO.

¡BUVETTE Y COMIDA IN SITU!

Un acontecimiento festivo y gastronómico que no debe perderse.

Der erste GOURMAND-MARKT, der vom Festkomitee von Saint Crepin et Carlucet & U.S.P.F. organisiert wird

Der Gourmetmarkt findet am 17. Juli 20023 ab 19 Uhr in der Festhalle von ST CREPIN ET CARLUCET statt, mit lokalen Produzenten und wird von BAILANGO moderiert.

BUVETTE UND RESTAURATION vor Ort!

Ein festlicher und kulinarischer Moment, den Sie nicht verpassen sollten.

