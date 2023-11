Troc aux plantes Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun, 5 novembre 2023, Saint-Colomb-de-Lauzun.

Saint-Colomb-de-Lauzun,Lot-et-Garonne

Passionnés ou amateurs, venez échanger vos boutures, graines, plants, mais aussi vos astuces, conseils, livres ou outils. Un moment de convivialité à partager sans modération ! Repli possible sous le hall en cas de pluie..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 12:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Passionate or amateurs, come and exchange your cuttings, seeds, plants, but also your tips, advice, books or tools. A moment of conviviality to share without moderation! Possible withdrawal under the hall in case of rain.

Ya seas aficionado o aficionada a la jardinería, ven e intercambia tus esquejes, semillas y plantones, así como tus trucos, consejos, libros y herramientas. Es un momento de convivencia para compartir sin moderación En caso de lluvia, puede trasladarse a los bajos del pabellón.

Ob Hobbygärtner oder Amateur, kommen Sie und tauschen Sie Ihre Stecklinge, Samen, Setzlinge, aber auch Tipps, Ratschläge, Bücher oder Werkzeuge aus. Ein geselliger Moment, den Sie ohne Mäßigung teilen sollten! Ausweichmöglichkeit in die Halle bei Regen.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT du Pays de Lauzun