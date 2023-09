Soirée paella Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun, 14 octobre 2023, Saint-Colomb-de-Lauzun.

Saint-Colomb-de-Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer à la soirée paella avec animation flamenco organisée par le Pigeonnier en fête. Pensez à inscrire avant le 6 octobre et à amener vos couverts. Sur réservation uniquement..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and join us for the paella and flamenco evening organized by Pigeonnier en fête. Register before October 6 and bring your own cutlery. Reservations required.

Venid todos a la velada de paella amenizada con flamenco organizada por el Pigeonnier en fête. Recuerda inscribirte antes del 6 de octubre y traer tus cubiertos. Es necesario reservar.

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie am Paella-Abend mit Flamenco-Animation teil, der von Le Pigeonnier en fête organisiert wird. Denken Sie daran, sich vor dem 6. Oktober anzumelden und Ihr Besteck mitzubringen. Nur mit Reservierung.

