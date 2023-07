Les olympiades culturelles du Vexin Salle des fetes – Saint-Clair sur Epte Saint-Clair-sur-Epte, 11 juillet 2023, Saint-Clair-sur-Epte.

Les olympiades culturelles du Vexin Mardi 11 juillet, 14h30 Salle des fetes – Saint-Clair sur Epte Réservation conseillée

Voici une belle idée de sortie en famille, pour occuper vos bambins durant les grandes vacances. Nous vous proposons un super spectacle dans le cadre des Olympiades culturelles du Vexin

organisées par Pile Poil et cie :

«LE PROFESSEUR BISCOTO – VIVE LE SPORT» **

La comédie clownesque et sportive interactive de Cyril Ledoublée,idéale pour donner envie de pratiquer le sport et évoquer les valeurs universelles de l’olympisme.

Durée : 50 minutes

Avec Pile Poil et cie le sport monte sur les planches !

Nous vous invitons à découvrir en famille ce spectacle participatif, drôle et survitaminé qui ravira petits et grands, et musclera vos zygomatiques ! On vous attend nombreux à Ennery pour participer à une séance hilarante de remise en forme, comme seul le professeur Biscoto, diplomé en biscotologie, en a le secret ! Une épopée à voir absolument !

Résumé du spectacle :

Filou n’a qu’une passion dans la vie, manger du chocolat. Aujourd’hui, il a rendez-vous chez son ami le Professeur Biscoto qui va lui donner une mission de la plus haute importance : se mettre au sport pour être en bonne santé ! Heureusement les enfants seront là pour aider et motiver Filou le roi de la gourmandise !

Informations pratiques :

Spectacle tout public à partager en famille dès 4 ans

salle des fêtes – rue de l’Ermitage – 95 Saint-Clair sur Epte

c’est ouvert à tous et gratuit.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée : 06 45 71 84 38

La représentation sera suivie d’un moment de rencontre avec les comédiens.

La presse en parle :

« une heure de rire, enfants et parents participent avec enthousiasme » Le Courrier Cauchois

Quelques critiques de spectateurs sur Billet Reduc : (Note des internautes : 10/10)

« Spectacle formidable ! Génial, nous avons ri pendant tout le spectacle, des artistes comiques et fabuleux en interaction avec les enfants et les parents sur le sujet du sport ! Un spectacle à aller voir pour se tordre de rire, merci au professeur Biscotto et à Filou »

« Spectacle très drôle , fou rire assuré pour les enfants et de plus il est instructif !! Je recommande +++ »

« QUEL BON MOMENT !Foncez voir ce spectacle, surtout si vous avez des enfants (et dans ce cas surtout emmenez les) »

« Je recommande vivement. Un super spectacle, j’y suis allée avec ma petite fille Agathe, elle a adoré et elle est montée sur scène ».

« Professeur Biscoto est incroyable, un excellent moment mêlé de rire, d interactions avec les enfants, de sport et de danse….Joué par de très bon comédiens, bravo »

Cette représentation s’inscrit dans le cadre de l’édition 2023 des Olympiades culturelles du Vexin avec le soutien du conseil Régional IDF (été culturel), du Conseil Départemental du Val d’Oise (Olympiade culturelle -Terre de jeux ) , de la CAF IDF, de Pact-en-Vexin.

Accessible PMR/séniors/Jeune public

Programme complet des étapes : www.lesolympiadesculturellesduvexin.com

