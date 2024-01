Soirée « Génération années 80/90 » Salle des Fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde, samedi 10 février 2024.

Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10

Le 10 février 2024, préparez-vous à une soirée exceptionnelle organisée par le Comité des Fêtes de Saint Ciers!

Accrochez-vous bien, car cette soirée génération 80/90 va décoiffer !

Et devinez quoi ? Nous avons décidé de ne pas faire les choses à moitié ! Non, non, non… Nous avons engagé non pas un, mais 2 chanteurs pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit !

Ruddy Boyer, le crooner charismatique, sera là pour vous faire vibrer avec des tubes cultes pour vous faire vibrer jusqu’au petit matin!

Le groupe Natshow Family, reconnu pour sa folie contagieuse, mettra le feu à la piste de danse avec leurs performances endiablées !

Et comme si cela ne suffisait pas, un délicieux repas sera préparé spécialement pour l’occasion ! Venez déguisé nous vous offrirons l’apéritif pour bien démarrer la soirée !

Blind test et cadeaux à gogo !

Salle des Fêtes

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde