Fête de la Saint Sylvestre à Saint-Ciers sur Gironde Salle des fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde, 31 décembre 2023, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Saint-Ciers-sur-Gironde,Gironde

Réveillon organisé par le comité des fêtes des Ferrés avec animation DJ, le 31 Décembre 2023 à partir de 20h30 à la salle des fêtes.

Au menu : apéritif – petits fours, assiette de la mer, ris de veau, trou normand, pavé de boeuf avec sa garniture, fromage – salade, entremet fruits rouges, café – digestifs, une coupe de champagne.

Sur réservation..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve party organized by the Les Ferrés party committee, with DJ entertainment, on December 31, 2023 from 8:30 pm at the village hall.

Menu: aperitif – petits fours, seafood platter, sweetbreads, trou normand, beef pavé with garnish, cheese – salad, red fruit entremet, coffee – digestifs, a glass of champagne.

Reservations required.

Fiesta de Nochevieja organizada por la comisión de fiestas de Les Ferrés, con animación de DJ, el 31 de diciembre de 2023 a partir de las 20.30 h en la sala de fiestas del pueblo.

En el menú: aperitivo – petits fours, plato de marisco, mollejas, trou normand, filete de ternera con guarnición, queso – ensalada, entremet de frutos rojos, café – sobremesa, copa de champán.

Reserva obligatoria.

Das Festkomitee von Les Ferrés organisiert am 31. Dezember 2023 ab 20:30 Uhr im Festsaal eine Silvesterparty mit DJ.

Menü: Aperitif – Petit Fours, Meeresteller, Kalbsbries, Trou Normand, Rindersteak mit Beilage, Käse – Salat, Entremet mit roten Früchten, Kaffee – Digestif, ein Glas Champagner.

Auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde