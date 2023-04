Concours de belote de Basket Vallon Salle des fêtes, 7 avril 2023, Saint-Christophe-Vallon.

Concours de belote organisé par le club Basket Vallon, le vendredi 7 avril 2023 à 20h30 à la salle des fêtes..

2023-04-07 à ; fin : 2023-04-07 . .

Salle des fêtes

Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie



Belote contest organized by the Vallon Basket club, on Friday April 7, 2023 at 8:30 pm at the village hall.

Concurso de belote organizado por el club Vallon Basket, el viernes 7 de abril de 2023 a las 20h30 en la sala del pueblo.

Belote-Wettbewerb, organisiert vom Basketballclub Vallon, am Freitag, den 7. April 2023 um 20:30 Uhr im Festsaal.

Mise à jour le 2023-01-10 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC