Bal Trad salle des fêtes, Saint-Chels (46) Bal Trad salle des fêtes, Saint-Chels (46), 2 juin 2023, . Bal Trad Vendredi 2 juin, 20h00 salle des fêtes, Saint-Chels (46) 8€ Bal avec le trio Baltrashtrad. Guitare, guitare electrique, banjo, chant et percussions. Entre trad, folk, rock et blues, le trio enchantera le parquet de la salle de Saint Chels. Un magnifique parquet une salle immense. On vous attend nombreux. source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Saint-Chels (46) salle des fêtes

