Soirée dansante Salle des fêtes Saint-Capraise-d’Eymet, 13 juillet 2023, Saint-Capraise-d'Eymet.

Saint-Capraise-d’Eymet,Dordogne

Venez danser et vous amuser. Verre de l’amitié offert par la municipalité. Buvette, vente de pâtisseries, glaces sur place..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and dance the night away. Glass of friendship offered by the municipality. Refreshments, pastries and ice creams on sale.

Ven a bailar toda la noche. Copa de la amistad ofrecida por el ayuntamiento. Venta de refrescos, pasteles y helados.

Kommen Sie tanzen und amüsieren Sie sich. Freundschaftsgetränk, das von der Gemeinde angeboten wird. Erfrischungsgetränke, Verkauf von Gebäck und Eis vor Ort.

