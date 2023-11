Repas de Sainte-Catherine « poule au pot » Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Capraise-de-Lalinde Repas de Sainte-Catherine « poule au pot » Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde, 3 décembre 2023, Saint-Capraise-de-Lalinde. Saint-Capraise-de-Lalinde,Dordogne Repas de Sainte-Catherine « Poule au pot » : Menu : apéritif, soupe de poule aux vermicelles, poule au pot farcie sauce suprême, riz pilaf, fromage/salade, tarte aux fruits de Saint-Capraise, vin du pays, café. Inscriptions avant le 27 novembre..

Salle des fêtes

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saint Catherine's meal « Poule au pot » : Menu: aperitif, chicken soup with vermicelli, stuffed chicken with supreme sauce, rice pilaf, cheese/salad, Saint-Capraise fruit tart, local wine, coffee. Registration by November 27. Comida de Santa Catalina « Poule au pot » : Menú: aperitivo, sopa de pollo con fideos, pollo relleno con salsa suprema, arroz pilaf, queso/ensalada, tarta de frutas Saint-Capraise, vino de la tierra, café. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Katharina-Essen « Huhn im Topf » : Menü: Aperitif, Hühnersuppe mit Vermicelles, gefülltes Topfhuhn mit Sauce Supreme, Pilafreis, Käse/Salat, Obstkuchen aus Saint-Capraise, Landwein, Kaffee. Anmeldungen bis zum 27. November.

