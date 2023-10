Repas cochonnailles Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde, 12 novembre 2023, Saint-Capraise-de-Lalinde.

Saint-Capraise-de-Lalinde,Dordogne

Repas préparé à l’ancienne comme le faisait grand-mère !

Menu :

Apéritif

Jimbourra

Fricassé avec pain grillé aillé

Grillade (côte échine) persillée

Haricots couennes

Salade, fromage

Dessert

Vin et café compris

Apportez vos couverts.

Attention : nombre de places limitées, réservation avant le 4 novembre..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meals prepared the old-fashioned way, just like grandma used to make them!

Menu :

Aperitif

Jimbourra

Fricassee with garlic toast

Grilled loin with parsley

Rind beans

Salad, cheese

Dessert

Wine and coffee included

Bring your own cutlery.

Please note: places are limited, so book before November 4.

Comida preparada a la antigua usanza, ¡como lo hacía la abuela!

Menú :

Aperitivo

Jimbourra

Fricasé con tostadas de ajo

Lomo a la plancha con perejil

Judías con corteza

Ensalada y queso

Postre

Vino y café incluidos

Traiga sus propios cubiertos.

Atención: las plazas son limitadas, así que reserve antes del 4 de noviembre.

Mahlzeit auf altmodische Weise zubereitet, wie Großmutter es tat!

Menü:

Aperitif

Jimbourra

Frikassee mit geröstetem Knoblauchbrot

Gegrilltes (Rippe Rückgrat) mit Petersilie

Schweinsbohnen

Salat, Käse

Dessert

Wein und Kaffee inbegriffen

Bitte bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit.

Achtung: Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung vor dem 4. November.

Mise à jour le 2023-10-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides