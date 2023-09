Pièce de théâtre « Tout bascule » Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde, 14 octobre 2023, Saint-Capraise-de-Lalinde.

Saint-Capraise-de-Lalinde,Dordogne

La troupe « La Pièce Montée » de Champcevinel vous présente « Tout bascule », une pièce de Olivier Le Jeune en 2 actes.

Le jour de son mariage, Jacques, publicitaire renommé, reçoit un grain de riz dans l’œil à la sortie de l’église. A partir de cet événement, tout va basculer !

Vente de gâteaux à l’entracte..

2023-10-14

Salle des fêtes

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Champcevinel’s « La Pièce Montée » troupe presents « Tout bascule », a 2-act play by Olivier Le Jeune.

On his wedding day, Jacques, a well-known advertising executive, receives a grain of rice in his eye as he leaves the church. From that moment on, everything changes!

Cake sale at intermission.

La compañía « La Pièce Montée » de Champcevinel presenta « Tout bascule », una obra de Olivier Le Jeune en 2 actos.

El día de su boda, Jacques, un conocido publicista, recibe un grano de arroz en el ojo al salir de la iglesia. A partir de ese momento, ¡todo cambia!

Venta de pasteles en el intermedio.

Die Theatergruppe « La Pièce Montée » aus Champcevinel präsentiert Ihnen « Tout bascule », ein Stück von Olivier Le Jeune in 2 Akten.

Am Tag seiner Hochzeit bekommt Jacques, ein bekannter Werbefachmann, beim Verlassen der Kirche ein Reiskorn ins Auge gestreut. Von diesem Ereignis an wird alles kippen!

Kuchenverkauf in der Pause.

