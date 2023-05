Cinéma de plein air à Saint-Capraise-de-Lalinde Salle des fêtes, 7 juillet 2023, Saint-Capraise-de-Lalinde.

Saint-Capraise-de-Lalinde,Dordogne

A partir de 18h : bar communal et restauration sur place + pop corn.

22h : projection du film « Ducobu Président ».

Salle des fêtes

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 6pm: communal bar and catering on the spot + popcorn.

10pm : projection of the movie « Ducobu Président »

A partir de las 18.00 horas: bar y catering común in situ + palomitas.

22.00 h: proyección de la película « Ducobu Président »

Ab 18 Uhr: Gemeindebar und Verpflegung vor Ort + Popcorn.

22 Uhr: Vorführung des Films « Ducobu Président »

