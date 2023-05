Repas fête des mères Salle des fêtes, 4 juin 2023, Saint-Capraise-de-Lalinde.

Saint-Capraise-de-Lalinde,Dordogne

Repas « fête des mères » !

Menu : apéritif, melon et jambon de pays, Paëlla (lotte ou poulet) préparée sur place par Paco Paëlla, fromage, tarte au fruits du boulanger, café et liqueur, vin rosé et rouge du pays.

Apporter ses couverts.

Inscriptions au plus tard le 1er juin..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mother’s day » meal !

Menu : aperitif, melon and local ham, Paëlla (monkfish or chicken) prepared on the spot by Paco Paëlla, cheese, fruit pie from the baker, coffee and liquor, rosé and red wine from the country.

Bring your own cutlery.

Registrations by June 1st at the latest.

Comida « Día de la Madre

Menú: aperitivo, melón y jamón de la tierra, Paëlla (rape o pollo) preparada al momento por Paco Paëlla, queso, tarta de frutas del panadero, café y licor, vino rosado y tinto del país.

Traiga sus propios cubiertos.

Inscripciones a más tardar el 1 de junio.

Mahlzeit « Muttertag »!

Menü: Aperitif, Melone und Schinken aus der Region, Paëlla (Seeteufel oder Huhn), die vor Ort von Paco Paëlla zubereitet wird, Käse, Obstkuchen vom Bäcker, Kaffee und Likör, Rosé- und Rotwein aus der Region.

Bitte bringen Sie Ihr Besteck mit.

Anmeldungen bis spätestens 1. Juni.

Mise à jour le 2023-05-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides