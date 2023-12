Vœux du maire Salle des fêtes Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 18:00:00

fin : 2024-01-05 . Philippe Fourneyron, maire de Saint-Briac sur mer, et le Conseil Municipal, vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2024, et vous invitent à fêter ensemble ce début d’année. .

Salle des fêtes

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

