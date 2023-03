Chansons Françaises Salle des fêtes Saint-Boil Saint-Boil Catégories d’Évènement: Saint-Boil

Saône-et-Loire

Chansons Françaises Salle des fêtes, 26 mars 2023, Saint-Boil Saint-Boil. Chansons Françaises 2 Place de la Salle des Fêtes Salle des fêtes Saint-Boil Saône-et-Loire Salle des fêtes 2 Place de la Salle des Fêtes

2023-03-26 – 2023-03-26

Salle des fêtes 2 Place de la Salle des Fêtes

Saint-Boil

Saône-et-Loire Saint-Boil . Venez partager un après-midi chansons françaises avec le groupe Mélimélodie.

Piano, guitare et contrebasse accompagnent ce répertoire d’hier, d’aujourd’hui.. de toujours. Au programme Juliette, Anne Sylvestre, Barbara, Piaf, Montand, Dutronc mais aussi Gainsbourg, Pierre Perret, Renaud… sans oublier des chansons plus anciennes comme La Môme catch catch, la fille du métro, mon amant de St-Jean.

Des chansons à écouter ou à reprendre en chœur, des chansons pour frissonner, rire, pleurer ou esquisser quelques pas de danse. apesaintboil71@gmail.com Salle des fêtes 2 Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Boil, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Boil Adresse Saint-Boil Saône-et-Loire Salle des fêtes 2 Place de la Salle des Fêtes Ville Saint-Boil Saint-Boil Departement Saône-et-Loire Tarif Lieu Ville Salle des fêtes 2 Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil

Chansons Françaises Salle des fêtes 2023-03-26 was last modified: by Chansons Françaises Salle des fêtes Saint-Boil 26 mars 2023 2 Place de la Salle des Fêtes Salle des fêtes Saint-Boil Saône-et-Loire Saint-Boil Salle des Fêtes Saint-Boil Saône-et-Loire

Saint-Boil Saint-Boil Saône-et-Loire