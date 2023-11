Orsole en scène Salle des Fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals, 17 novembre 2023, Saint-Barthélemy-de-Vals.

Saint-Barthélemy-de-Vals,Drôme

La comédie du langage par Jean Tardieu et caractériels par Eric Beauvillain, 2 univers pour rire de nos travers et jouer avec nos langages. Mis en scène par S. Robejean..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . EUR.

Salle des Fêtes

Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La comédie du langage by Jean Tardieu and caractériels by Eric Beauvillain, 2 universes to laugh at our foibles and play with our languages. Directed by S. Robejean.

La comédie du langage de Jean Tardieu y caractériels de Eric Beauvillain, 2 universos para reírse de nuestras debilidades y jugar con nuestras lenguas. Dirigida por S. Robejean.

La comédie du langage von Jean Tardieu und caractériels von Eric Beauvillain, zwei Universen, um über unsere Schwächen zu lachen und mit unseren Sprachen zu spielen. Inszeniert von S. Robejean.

