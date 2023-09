Contes et légendes du Périgord Salle des fêtes Saint-Avit-Sénieur, 30 septembre 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Saint-Avit-Sénieur,Dordogne

En complément de l’offre de spectacles et d’expositions, l’Agence culturelle départementale propose un programme de conférences et de narrations territoriales à destination des collectivités ou des associations désireuses de porter une action culturelle sur leur territoire.

Les contes et légendes du Périgord permettent la découverte d’un imaginaire différent, riche et méconnu, à partir d’anecdotes et de comparaisons avec d’autres légendes mondiales. En passant du Lébérou des forêts profondes au Coulobre de la rivière Dordogne jusqu’au monstre du Loch Ness..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In addition to its range of shows and exhibitions, the Agence culturelle départementale offers a program of conferences and regional narratives for local authorities and associations wishing to develop cultural activities in their area.

The tales and legends of the Périgord region allow us to discover a different, rich and little-known imagination, based on anecdotes and comparisons with other legends from around the world. From the Leberou of the deep forests to the Coulobre of the River Dordogne and the Loch Ness monster.

Además de su oferta de espectáculos y exposiciones, la Agence culturelle départementale ofrece un programa de conferencias y narrativas locales para las autoridades y asociaciones locales que deseen desarrollar actividades culturales en su zona.

Los cuentos y leyendas del Périgord brindan la oportunidad de descubrir un imaginario diferente, rico y poco conocido, a partir de anécdotas y comparaciones con otras leyendas de todo el mundo. Desde el Leberou de los bosques profundos hasta el Coulobre del río Dordoña y el monstruo del Lago Ness.

Zusätzlich zum Angebot an Aufführungen und Ausstellungen bietet die Kulturagentur des Departements ein Programm mit Konferenzen und territorialen Erzählungen an, das sich an Körperschaften oder Vereine richtet, die in ihrem Gebiet kulturelle Maßnahmen durchführen möchten.

Die Märchen und Legenden des Périgord ermöglichen die Entdeckung einer anderen, reichen und unbekannten Vorstellungswelt anhand von Anekdoten und Vergleichen mit anderen weltweiten Legenden. Vom Lébérou aus den tiefen Wäldern über den Coulobre aus dem Fluss Dordogne bis hin zum Monster von Loch Ness.

