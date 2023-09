C’est pas du vélo ! Salle des fêtes Saint-Avit, 15 décembre 2023, Saint-Avit.

Saint-Avit,Landes

Ce spectacle retrace, pour le meilleur et pour le pire, l’épopée sportive d’un homme qui a presque tout failli gagner.

Cette pièce de théâtre est à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la “bidouille’’ manipulée, Raymond et sa soeur Jeannie rendent hommage à leur grand père à travers sa carrière et son palmarès de cycliste. Accompagnés de Fausto, véritable complice de voyage, ils rejouent ensemble les courses de leur aïeul, des plus célèbres classiques à la Grande Boucle.

Dès 6 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce spectacle fait écho au passage du Tour de France à Mont de Marsan le vendredi 7 juillet 2023..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Avit 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



For better or for worse, this show retraces the sporting epic of a man who almost won everything.

Raymond and his sister Jeannie pay tribute to their grandfather through his career and achievements as a cyclist. Accompanied by Fausto, their traveling accomplice, they re-enact their grandfather’s races, from the most famous classics to the Grande Boucle.

Ages 6 and up

DID YOU KNOW?

This show echoes the passage of the Tour de France through Mont de Marsan on Friday, July 7, 2023.

Para bien o para mal, este espectáculo recorre la epopeya deportiva de un hombre que estuvo a punto de ganarlo todo.

Raymond y su hermana Jeannie rinden homenaje a su abuelo a través de su carrera y sus logros como ciclistas. Acompañados por Fausto, su cómplice de viaje, recrean las carreras de su abuelo, desde las clásicas más famosas hasta la Grande Boucle.

A partir de 6 años

¿LO SABÍAS?

Este espectáculo se hace eco del paso del Tour de Francia por el Mont de Marsan el viernes 7 de julio de 2023.

In diesem Stück geht es um die sportlichen Erfolge eines Mannes, der fast alles gewonnen hätte, im Guten wie im Schlechten.

Dieses Theaterstück ist eine Mischung aus Märchen, Straßentheater und « Bidouille »… Raymond und seine Schwester Jeannie ehren ihren großen Vater anhand seiner Karriere und seiner Erfolge als Radfahrer. In Begleitung von Fausto, einem echten Reisekomplizen, spielen sie gemeinsam die Rennen ihres Vorvaters nach, von den berühmtesten Klassikern bis zur Großen Schleife.

Ab 6 Jahren

LE SAVIEZ-VOUS ?

Diese Aufführung ist ein Echo auf die Durchfahrt der Tour de France in Mont de Marsan am Freitag, den 7. Juli 2023.

Mise à jour le 2023-08-27 par OT Mont-de-Marsan