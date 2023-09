C’est pas du vélo ! Spectacle en chantier Salle des Fêtes Saint-Avit, 29 novembre 2023, Saint-Avit.

Saint-Avit,Landes

Spectacle en chantier

Venez visiter le chantier d’un spectacle : découvrez les plans, les phases de construction, les gros travaux comme les dernières finitions. Les artistes vous ouvrent les portes de leur laboratoire de création pendant leur temps de résidence au Théâtre de Gascogne. Accompagné de l’équipe de médiation du théâtre, vous rencontrerez les artistes, assisterez à des temps de répétition et pourrez comprendre ce processus crucial dans la création d’un spectacle qu’est la résidence. Durée : 1h

Gratuit sur inscription.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

Salle des Fêtes

Saint-Avit 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



Show on site

Come and visit the construction site of a show: discover the plans, the construction phases, the major works and the final touches. The artists open the doors to their creative laboratory during their residency at Théâtre de Gascogne. Accompanied by the theater?s mediation team, you will meet the artists, attend rehearsals and gain an understanding of the crucial process of creating a show: the residency. Duration: 1 hour

Free with registration

Espectáculo in situ

Venga a visitar las obras de un espectáculo: descubra los planos, las fases de construcción, las grandes obras y los retoques finales. Los artistas le abren las puertas de su laboratorio de creación durante su residencia en el Théâtre de Gascogne. Acompañado por el equipo de difusión del teatro, conocerá a los artistas, asistirá a los ensayos y comprenderá el proceso crucial de creación de un espectáculo: la residencia. Duración: 1 hora

Inscripción gratuita

Aufführung auf der Baustelle

Besuchen Sie die Baustelle einer Aufführung: Entdecken Sie die Pläne, die Bauphasen, die großen Arbeiten und die letzten Feinarbeiten. Die Künstler öffnen Ihnen die Türen ihres kreativen Labors während ihrer Residenzzeit im Théâtre de Gascogne. In Begleitung des Vermittlungsteams des Theaters treffen Sie die Künstler, nehmen an Proben teil und können den für die Entstehung einer Aufführung so wichtigen Prozess der Residenz verstehen. Dauer: 1 Stunde

Kostenlos nach Anmeldung

