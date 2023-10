Soirée châtaignes Salle des fêtes Saint-Augustin Catégories d’Évènement: Corrèze

Saint-Augustin Soirée châtaignes Salle des fêtes Saint-Augustin, 4 novembre 2023, Saint-Augustin. Saint-Augustin,Corrèze Soirée châtaignes – Menu : 17 € – Apéritif – Soupe de pain- Châtaignes – Rôti de porc froid – Salade – Fromage – Dessert – Café – Jus de pomme – Sur réservation -.

Salle des fêtes

Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Chestnut evening – Menu : 17 ? – Aperitif – Bread soup- Chestnuts – Cold pork roast – Salad – Cheese – Dessert – Coffee – Apple juice – On reservation – Noche de castañas – Menú : 17 ? – Aperitivo – Sopa de pan – Castañas – Cerdo asado frío – Ensalada – Queso – Postre – Café – Zumo de manzana – Sólo con reserva previa Kastanienabend – Menü : 17 ? – Aperitif – Brotsuppe- Kastanien – Kalter Schweinebraten – Salat – Käse – Dessert – Kaffee – Apfelsaft – Auf Vorbestellung –

