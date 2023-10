[Festival Novembre en Normandie] Darius Salle des Fêtes Saint-Aubin-sur-Scie, 26 novembre 2023, Saint-Aubin-sur-Scie.

Saint-Aubin-sur-Scie,Seine-Maritime

Une rencontre inattendue entre une mère hors du commun et un grand parfumeur. Un défi qui changera à jamais le cours de leur existence. Claire engage Paul, célèbre créateur de parfums, pour une mission presque impossible : permettre à son fils Darius, immobilisé, de voyager grâce à une chose frêle et vivace, le parfum. Les deux comédiens nous embarquent dans une aventure olfactive lumineuse et envoûtante, avec sensualité et humour..

2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Salle des Fêtes

Saint-Aubin-sur-Scie 76550 Seine-Maritime Normandie



An unexpected encounter between an extraordinary mother and a great perfumer. A challenge that will change the course of their lives forever. Claire hires Paul, a famous perfume designer, for an almost impossible mission: to enable her immobilized son Darius to travel thanks to a frail, vivacious thing: perfume. The two actors take us on a luminous, spellbinding olfactory adventure, with sensuality and humor.

Un encuentro inesperado entre una madre extraordinaria y un gran perfumista. Un desafío que cambiará el curso de sus vidas para siempre. Claire contrata a Paul, un famoso diseñador de perfumes, para una misión casi imposible: conseguir que su inmovilizado hijo Darius pueda viajar gracias a una cosa frágil y vivaz: el perfume. Los dos actores nos embarcan en una aventura olfativa luminosa y hechizante, con sensualidad y humor.

Eine unerwartete Begegnung zwischen einer außergewöhnlichen Mutter und einem großen Parfümeur. Eine Herausforderung, die den Lauf ihres Lebens für immer verändern wird. Claire engagiert Paul, einen berühmten Parfümdesigner, für eine fast unmögliche Mission: Er soll ihrem bewegungsunfähigen Sohn Darius das Reisen mithilfe eines zerbrechlichen und lebendigen Dings, dem Parfüm, ermöglichen. Die beiden Schauspieler nehmen uns mit auf ein leuchtendes und betörendes olfaktorisches Abenteuer, das von Sinnlichkeit und Humor geprägt ist.

