[Concert] Résistantes Salle des fêtes Saint-Aubin-sur-Scie, 6 novembre 2023, Saint-Aubin-sur-Scie.

Saint-Aubin-sur-Scie,Seine-Maritime

Chansons de femmes sous l’occupation

Arnaud Marzorati, chant

Anthony Millet, accordéon

Deborah Livet, musicologue

Il ne faudrait pas croire qu’évoquer la Résistance en chansons soit un temps musical de recueillement et de deuil, de séance d’Histoire magistrale où les mots et les mélodies doivent être recouverts du voile de la compassion. Chanter la Résistance, c’est invoquer la force vive et la joie solaire de toutes ces femmes et hommes qui pour beaucoup avaient à peine 20 ans.

Ces résistantes, femmes de l’Armée des Ombres, s’engagent dans un combat qui n’a d’égal que leur courage et leur sacrifice. Leurs idéaux et leurs valeurs passent avant toute chose. C’est une guerre dissimulée qu’elles réalisent, un combat effrayant qui met en danger leur famille et leurs proches. Pourtant, il y a une fierté affirmée de s’opposer aux fascistes et presque une joie à émanciper le monde. Ces femmes sont modernes et elles s’interdisent de suivre les mensonges de la Collaboration. Se battre, elles savent le faire, mais elles savent aussi se moquer de l’ennemi par des mots et par des refrains. Mussolini, Hitler, Pétain, Laval et d’autres en prennent pour leur matricule. On les exècre gaillardement sur des airs connus de l’entre deux guerres, sur des chansons aussi du folklore ancien et sur quelques mélodies nouvelles qui se retrouvent à la mode, ou pas. Les chansons de la Résistance sont souvent drôles et cocasses.

A force de côtoyer l’horreur, on cherche à se dépasser par la légèreté des refrains quotidiens. Les résistantes sont des amazones dissimulées qui ne reculeront devant rien, mais qui pourraient se retrouver, du jour au lendemain, entre les mains de la Gestapo, ne serait-ce qu’à cause d’une chanson trop bien parodiée. Tant pis, elles se risquent à chanter contre l’ennemi puisque ce sont des héroïnes.

Dans l’après-midi, les artistes présenteront le programme de ce concert aux élèves de 3e du collège de La Providence, qui travaillent actuellement sur le thème de la chanson engagée..

2023-11-06 20:00:00

Salle des fêtes

Saint-Aubin-sur-Scie 76550 Seine-Maritime Normandie



Women?s songs under the occupation

Arnaud Marzorati, vocals

Anthony Millet, accordion

Deborah Livet, musicologist

We shouldn’t think that evoking the Resistance in song is a musical moment of mourning and remembrance, a masterly history session where words and melodies must be covered by a veil of compassion. To sing of the Resistance is to invoke the living strength and solar joy of all those men and women, many of whom were barely 20 years old.

These Resistance fighters, women of the Army of Shadows, embarked on a struggle equalled only by their courage and sacrifice. Their ideals and values came first. It’s a hidden war they’re waging, a frightening struggle that puts their families and loved ones at risk. Yet there’s a pride in opposing the fascists, and almost a joy in emancipating the world. These women are modern, and they refuse to follow the lies of the Collaboration. They know how to fight, but they also know how to mock the enemy with words and refrains. Mussolini, Hitler, Pétain, Laval and others take their toll. They are cheerfully reviled to well-known tunes from the interwar period, as well as to old folk songs and a few new melodies that may or may not be fashionable. Resistance songs are often funny and comical.

By dint of living side by side with horror, they seek to surpass themselves with the lightness of everyday refrains. Resistance fighters are hidden Amazons who will stop at nothing, but who could find themselves in the hands of the Gestapo overnight, if only because of a song too well parodied. Never mind, they dare to sing against the enemy, because they are heroines.

In the afternoon, the artists will present the concert program to 3rd grade students from the Collège de La Providence, who are currently working on the theme of « chanson engagée ».

Canciones de mujeres bajo la ocupación

Arnaud Marzorati, voz

Anthony Millet, acordeón

Deborah Livet, musicóloga

No hay que pensar que evocar la Resistencia en una canción es un momento musical de duelo y recuerdo, una lección magistral de historia en la que las palabras y las melodías deben cubrirse con un velo de compasión. Cantar a la Resistencia es invocar la fuerza viva y la alegría solar de todos aquellos hombres y mujeres, muchos de los cuales apenas tenían 20 años.

Estas mujeres de la Resistencia, mujeres del Ejército de las Sombras, se embarcaron en una lucha sólo igualada por su valor y su sacrificio. Sus ideales y valores fueron lo primero. Es una guerra oculta la que libran, una lucha aterradora que pone en peligro a sus familias y seres queridos. Sin embargo, hay un claro orgullo en oponerse a los fascistas, y casi una alegría en emancipar al mundo. Estas mujeres son modernas y se niegan a seguir las mentiras de la Colaboración. Sabían luchar, pero también burlarse del enemigo con palabras y estribillos. Mussolini, Hitler, Pétain, Laval y otros tuvieron su merecido. Se les vitupera alegremente con melodías conocidas del periodo de entreguerras, así como con viejas canciones populares y algunas melodías nuevas que pueden o no estar de moda. Las canciones de la Resistencia son a menudo divertidas y cómicas.

A fuerza de convivir con el horror, intentan elevarse por encima de él con la ligereza de los estribillos cotidianos. Los resistentes son amazonas ocultas que no se detendrán ante nada, pero que podrían encontrarse de la noche a la mañana en manos de la Gestapo, aunque sólo fuera por una canción demasiado bien parodiada. No importa, se arriesgan a cantar contra el enemigo porque son heroínas.

Por la tarde, los artistas presentarán el programa del concierto a los alumnos de 3º de bachillerato del instituto La Providence, que actualmente trabajan sobre el tema de la canción política.

Frauenlieder unter der Besatzung

Arnaud Marzorati, Gesang

Anthony Millet, Akkordeon

Deborah Livet, Musikwissenschaftlerin

Man sollte nicht glauben, dass die Erinnerung an die Résistance in Liedern eine musikalische Zeit der Besinnung und Trauer ist, eine meisterhafte Geschichtsstunde, in der Worte und Melodien mit einem Schleier des Mitgefühls bedeckt werden müssen. Die Résistance zu besingen bedeutet, die lebendige Kraft und die sonnige Freude all dieser Frauen und Männer zu beschwören, von denen viele kaum 20 Jahre alt waren.

Diese Widerstandskämpferinnen, die Frauen der Schattenarmee, nehmen einen Kampf auf, der nur von ihrem Mut und ihrer Opferbereitschaft übertroffen wird. Ihre Ideale und Werte sind ihnen wichtiger als alles andere. Es ist ein verdeckter Krieg, den sie führen, ein beängstigender Kampf, der ihre Familie und ihre Liebsten in Gefahr bringt. Dennoch gibt es einen selbstbewussten Stolz, sich den Faschisten entgegenzustellen, und fast schon eine Freude, die Welt zu emanzipieren. Diese Frauen sind modern und verbieten sich, den Lügen der Kollaboration zu folgen. Sie wissen, wie man kämpft, aber sie wissen auch, wie man den Feind mit Worten und Refrains verhöhnt. Mussolini, Hitler, Pétain, Laval und andere bekommen ihr Fett weg. Sie werden zu bekannten Melodien aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, zu alten Volksliedern und zu neuen Melodien, die gerade in Mode sind, oder auch nicht, fröhlich verunglimpft. Die Lieder der Résistance sind oft lustig und komisch.

Da man dem Horror ausgesetzt ist, versucht man, sich durch die Leichtigkeit der alltäglichen Refrains zu überwinden. Die Widerstandskämpferinnen sind verborgene Amazonen, die vor nichts zurückschrecken, sich aber von einem Tag auf den anderen in den Händen der Gestapo wiederfinden könnten, und sei es auch nur wegen eines zu gut parodierten Liedes. Da sie Heldinnen sind, wagen sie es, gegen den Feind zu singen.

Am Nachmittag werden die Künstler das Programm des Konzerts den Schülern der 9. Klasse des Collège de La Providence vorstellen, die sich derzeit mit dem Thema « Chanson engagée » beschäftigen.

