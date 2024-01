Philippe Crestée Big Band à l’affiche de la soirée cabaret-jazz Salle des fêtes Saint-Aubin-lès-Elbeuf, jeudi 21 mars 2024.

Philippe Crestée Big Band à l’affiche de la soirée cabaret-jazz Une soirée cabaret-jazz à l’occasion du 80ème anniversaire de la Libération Jeudi 21 mars, 21h00 Salle des fêtes 12€ / Réduit RegArt 8€ / Infos-réservations auprès de l’accueil de la mairie au 02 35 81 01 84

Début : 2024-03-21T21:00:00+01:00 – 2024-03-21T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T21:00:00+01:00 – 2024-03-21T23:00:00+01:00

A l’occasion du 80ème anniversaire de la Libération, le service culturel vous propose une soirée cabaret-jazz spéciale « Hommage à Glenn Miller ».

En première partie le Big Band de Philippe Crestée, en tenue militaire américaine, vous invite à redécouvrir la musique de Glenn Miller des années 40 sur fond de débarquement des alliés le 6 juin 1944.

En seconde partie, le Philippe Crestée Big Band vous fera danser sur la musique joyeuse et festive des Ball room de New-York et Chicago.

Depuis presque 30 ans, le Big Band de Philippe Crestée se produit dans toute la France ainsi qu’à l’étranger : US, Allemagne, Roumanie, Italie, etc… souvent avec des invités tels que Didier Lockwood, André Manoukian, Nancy Holloway, China Moses…

Salle des fêtes saint-aubin-lès-elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie