Théâtre – Saint Aubin du Plain Salle des fêtes Saint-Aubin-du-Plain, vendredi 19 janvier 2024.

Saint-Aubin-du-Plain Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-20

La troupe Les Mille Hérons vous propose ses séances de théâtre avec « Chef au top » interprété par les jeunes, « Qui a tué la comtesse Mac Allan » par les ados et « Amour et Chevrotines » comédie en 4 actes interprétée par les adultes.

Salle des fêtes

Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



