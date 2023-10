Marché de Noël de Saint Aubin de Blaye Salle des Fêtes Saint-Aubin-de-Blaye, 9 décembre 2023, Saint-Aubin-de-Blaye.

Saint-Aubin-de-Blaye,Gironde

C’est le moment de profiter de la magie de Noël ! Le comité des fêtes de Saint Aubin de Blaye organise un marché de Noël pour vous proposer des idées cadeaux, de nombreux artisans vous attendent le temps d’un week-end !

Le père Noël sera même présent, avec ses lutins !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:00:00. .

Salle des Fêtes

Saint-Aubin-de-Blaye 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s time to enjoy the magic of Christmas! The Comité des fêtes de Saint Aubin de Blaye is organizing a Christmas market to offer you gift ideas, with many craftsmen and women waiting to welcome you over the weekend!

Santa Claus will even be there, with his elves!

¡Es hora de disfrutar de la magia de la Navidad! El Comité de Fiestas de Saint Aubin de Blaye organiza un mercado navideño para ofrecerle ideas de regalos, con numerosos artesanos que le recibirán durante el fin de semana

Incluso Papá Noel estará presente con sus duendes

Es ist an der Zeit, den Weihnachtszauber zu genießen! Das Festkomitee von Saint Aubin de Blaye organisiert einen Weihnachtsmarkt, um Ihnen Geschenkideen anzubieten. Zahlreiche Kunsthandwerker erwarten Sie ein Wochenende lang!

Sogar der Weihnachtsmann wird mit seinen Wichteln anwesend sein!

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde