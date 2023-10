Loto du comité des fêtes de Saint Aubin de Blaye Salle des fêtes Saint-Aubin-de-Blaye, 25 novembre 2023, Saint-Aubin-de-Blaye.

Saint-Aubin-de-Blaye,Gironde

Le comité des fêtes de Saint Aubin de Blaye organise un grand loto, nombreux lots dont des bons d’achats, lots éléctroménagers… et une quine pour les enfants

Ouverture des portes à 18h.

VENEZ NOMBREUX !.

2023-11-25

Salle des fêtes

Saint-Aubin-de-Blaye 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Saint Aubin de Blaye organizes a big lottery, many prizes including vouchers, household appliances … and a quine for children

Doors open at 6pm.

COME AND SEE US !

La comisión de fiestas de Saint Aubin de Blaye organiza una gran lotería con numerosos premios: vales, electrodomésticos… y una quina para los niños

Apertura de puertas a las 18 h.

¡VEN Y ÚNETE A NOSOTROS!

Das Festkomitee von Saint Aubin de Blaye organisiert ein großes Lotto mit vielen Preisen, darunter Einkaufsgutscheine, Haushaltsgeräte und eine Kinderquine

Die Türen werden um 18 Uhr geöffnet.

KOMMEN SIE ZAHLREICH!

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde