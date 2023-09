Halloween à Saint-Aubin Salle des Fêtes Saint-Aubin-de-Blaye, 31 octobre 2023, Saint-Aubin-de-Blaye.

Saint-Aubin-de-Blaye,Gironde

Venez fêter Halloween à Saint Aubin ! Pour l’occasion, faites vous maquiller de 17h à 19h et sortez votre plus beau déguisement de vampire pour le concours de déguisement (pour les plus de 15 ans).

A 20h, un repas sera sur réservation avec une animation musicale avec au menu : soupe de citrouille,) magret de canard à la braise et frites maison, dessert, boisson offerte..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Salle des Fêtes

Saint-Aubin-de-Blaye 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate Halloween at Saint Aubin! Get your face painted from 5pm to 7pm, and don your best vampire costume for the costume contest (for over 15s).

At 8 p.m., a meal will be available on reservation, with musical entertainment and a menu including pumpkin soup,) braised duck breast with home fries, dessert and a free drink.

Ven a celebrar Halloween en Saint Aubin Maquíllate de 17:00 a 19:00 y saca tu mejor disfraz de vampiro para el concurso de disfraces (para mayores de 15 años).

A las 20:00 h, reserve con antelación una comida amenizada con música, sopa de calabaza, magret de pato estofado con patatas fritas, postre y bebida gratis.

Feiern Sie Halloween in Saint Aubin! Lassen Sie sich zu diesem Anlass von 17 bis 19 Uhr schminken und holen Sie Ihr schönstes Vampirkostüm für den Verkleidungswettbewerb (für alle über 15 Jahre) heraus.

Um 20 Uhr gibt es auf Vorbestellung ein Essen mit musikalischer Unterhaltung. Auf dem Menü stehen: Kürbissuppe,) Entenbrust vom Grill mit hausgemachten Pommes frites, Dessert, kostenloses Getränk.

