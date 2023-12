Conférence « Précarité des Femmes et Ruralité » Salle des fêtes Saint-Aquilin, 19 décembre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 19:00:00

fin : 2023-12-19 20:00:00

« Précarité des Femmes et Ruralité » : extrait d’un court métrage sur la précarité des femmes.

Présentation de la précarité des femmes rencontrées par le Secours catholique.

Echanges avec le public.

Réalités locales et témoignages des bénévoles du Secours catholique de Saint-Astier..

Réalités locales et témoignages des bénévoles du Secours catholique de Saint-Astier. Temps de convivialité.

18h30-20h, salle des fêtes

Secours Catholique 05 53 54 09 81

Salle des fêtes

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



